Ингушский боксёр Тамерлан Оздоев стал победителем первенства Санкт-Петербурга

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Оздоев выступал на соревнованиях в весовой категории 63, 5 кг.

Напомним, турнир был организован региональной общественной организацией «Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга» при содействии Комитета по физической культуре и спорту города, Центра подготовки спортивных сборных команд «северной столицы», Комитета по образованию Санкт-Петербурга.