Бокс

Ингушский боксёр Тамерлан Оздоев стал победителем первенства Санкт-Петербурга

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Ингушский спортсмен Тамерлан Оздоев стал победителем первенства Санкт-Петербурга по боксу среди юниоров 19-22 лет.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Оздоев выступал на соревнованиях в весовой категории 63, 5 кг.

Напомним, турнир был организован региональной общественной организацией «Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга» при содействии Комитета по физической культуре и спорту города, Центра подготовки спортивных сборных команд «северной столицы», Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

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