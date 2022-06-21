Ингушский борец Акрамат Шакриев стал победителем межрегионального турнира в Ставрополе

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Воспитанник долаковской школы вольной борьбы Акрамат Шакриев стал победителем межрегионального турнира среди юношей на призы детской спортивной школы «Спартак» в Ставрополе.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, представитель клуба «Кушт» выступал в весовой категории до 57 кг.

На пути к медали Акрамат провёл четыре победные схватки, одолев соперников из Чечни, Северной Осетии, Ставропольского края. В финальной схватке ингушский спортсмен противостоял дагестанскому борцу и вышел с ковра чемпионом.

Отмечается, что в номинации «За лучшую технику» организаторы наградили Акрамата Шакриева кубком.

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