Ингушский борец Мурад Евлоев в составе сборной Азербайджана заявлен на первенство Европы

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Евлоев выступит на предстоящих соревнованиях в весовой категории до 70 кг. В прошлом году на подобном турнире в Белграде он стал пятым. Тогда по ходу встречи, уступая со счётом 0:5, Мурад на последних секундах вырвал 4 балла и с минимальной разницей со счётом 4:5 остановился в шаге от бронзовой медали.

Напомним, молодёжный чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует 7 марта в Пловдиве (Болгария) и продлится до 13 марта.