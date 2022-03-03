Вольная борьба

Ингушский борец Мурад Евлоев в составе сборной Азербайджана заявлен на первенство Европы

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Ингушский спортсмен Мурад Евлоев, представляющий спортклуб «Кушт», в составе сборной Азербайджана по вольной борьбе заявлен на первенство Европы среди юниоров до 23 лет.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Евлоев выступит на предстоящих соревнованиях в весовой категории до 70 кг. В прошлом году на подобном турнире в Белграде он стал пятым. Тогда по ходу встречи, уступая со счётом 0:5, Мурад на последних секундах вырвал 4 балла и с минимальной разницей со счётом 4:5 остановился в шаге от бронзовой медали.

Напомним, молодёжный чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует 7 марта в Пловдиве (Болгария) и продлится до 13 марта.

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