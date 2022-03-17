Вольная борьба

Ингушский борец вольного стиля Абдулла Томов стал победителем открытого Кубка Польши

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Ингушский спортсмен Абдулла Томов, выступающий за Францию, стал победителем открытого Кубка Польши по вольной борьбе в весовой категории до 70 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли на днях в польском городе Миличе, всего в турнире участвовало 135 борцов из 16 стран.

Отмечается, что в общекомандном зачете соревнований победу праздновала сборная Румынии, которую с этого года возглавляет дагестанский специалист Юсуп Абдусаламов.

Эти соревнования являлись одним из этапов подготовки польских спортсменов к чемпионату Европы, который начнется в конце марта в Венгрии.

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