Ингушский борец вольного стиля Абдулла Томов стал победителем открытого Кубка Польши

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли на днях в польском городе Миличе, всего в турнире участвовало 135 борцов из 16 стран.

Отмечается, что в общекомандном зачете соревнований победу праздновала сборная Румынии, которую с этого года возглавляет дагестанский специалист Юсуп Абдусаламов.

Эти соревнования являлись одним из этапов подготовки польских спортсменов к чемпионату Европы, который начнется в конце марта в Венгрии.