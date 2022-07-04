Ингушский борец вольного стиля Алихан Полонкоев стал победителем всероссийского турнира

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, более 600 юных спортсменов из Якутии, Бурятии, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Иркутской области, Монголии, Казахстана и Беларуси, оспаривали медали на коврах ЦСП «Триумф» в Якутске.

Представитель СК «Чингиз» Алихан Полонкоев выступал в весовой категории до 35 кг. На пути к медали ингушский борец провел шесть бескомпромиссных схваток, одержав в каждой победу со счетом 10:0.

Ингушский спортсмен был также отмечен специальным призом в номинации «За лучшую технику».

Еще один ингушский спортсмен, представляющий спортивный клуб «Кушт», Шамиль Чаниев выиграл две встречи: в первой — у победителя Республики Беларусь, но, к сожалению, в третьей схватке уступил и не смог дальше бороться за медаль. Ответственным за ингушских спортсменов на соревнованиях был тренер Адам Чербижев.