Ингушский борец вольного стиля Алихан Полонкоев стал победителем всероссийского турнира
Ингушский спортсмен Алихан Полонкоев стал победителем открытого Всероссийского турнира по вольной борьбе среди школьников на призы акционерной компании «Железные дороги Якутии» в честь прославленного якутского борца Павла Пинигина.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, более 600 юных спортсменов из Якутии, Бурятии, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, Иркутской области, Монголии, Казахстана и Беларуси, оспаривали медали на коврах ЦСП «Триумф» в Якутске.
Представитель СК «Чингиз» Алихан Полонкоев выступал в весовой категории до 35 кг. На пути к медали ингушский борец провел шесть бескомпромиссных схваток, одержав в каждой победу со счетом 10:0.
Ингушский спортсмен был также отмечен специальным призом в номинации «За лучшую технику».
Еще один ингушский спортсмен, представляющий спортивный клуб «Кушт», Шамиль Чаниев выиграл две встречи: в первой — у победителя Республики Беларусь, но, к сожалению, в третьей схватке уступил и не смог дальше бороться за медаль. Ответственным за ингушских спортсменов на соревнованиях был тренер Адам Чербижев.