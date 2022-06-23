Ингушский драмтеатр приглашает на онлайн-показ спектакля «Эх, женихи!»
Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Эх, женихи!» по пьесе классика адыгской драматургии Ерджиба Мамия, сообщила пресс-служба творческого коллектива.
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Республики Адыгея Аслан Мугдинович Хакуй.
В спектакле участвуют лучшие артисты театра: Ахмед Евлоев, Махмуд Нальгиев, Айшет Кодзоева, Диана Мержуева, Макка Добриева, Хусейн Дударов.
Трансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ИГДТ имени Базоркина.