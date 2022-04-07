Дзюдо

Ингушский дзюдоист Адам Цечоев стал призёром первенства России среди юниоров до 23 лет

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Ингушский спортсмен Адам Цечоев стал бронзовым призёром первенства России — 2022 по дзюдо среди юниоров до 23 лет, сообщил портал «Тюменская линия».

Представитель СК «Чингиз» в Тюмени стал третьим в весовой категории до 81 кг. Адам Цечоев провёл семь схваток, шесть из которых выиграл. Тренируют атлета Магомед Мальсагов, Эльмир Коберник.

В соревнованиях принял участие 561 спортсмен из 57 регионов. 5 апреля в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» состоялась торжественная церемония открытия.
Напомним, первенство России по дзюдо проходит в Тюмени уже в седьмой раз. В 2020 году событие собрало рекордное количество участников — более 500 человек.

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