Ингушский дзюдоист Ахмед Богатырев стал серебряным призером международных соревнований

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», турнир прошёл в городе Майкопе во Дворце спорта «Якуб Коблев». Богатырёв выступал в весовой категории до 66 кг.

За награды престижных международных соревнований в столице Адыгеи в 14 мужских и женских весовых категориях боролись почти 300 дзюдоистов из России, Беларуси и Израиля.