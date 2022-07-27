Ингушский дзюдоист Ахмед Богатырев стал серебряным призером международных соревнований
Ингушский спортсмен Ахмед Богатырёв стал серебряным призёром IX Международных соревнований по дзюдо среди взрослых памяти заслуженного тренера СССР Якуба Камболетовича Коблева на призы Федерации дзюдо России — этапа серии профессиональных соревнований Russian Judo Tour.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», турнир прошёл в городе Майкопе во Дворце спорта «Якуб Коблев». Богатырёв выступал в весовой категории до 66 кг.
За награды престижных международных соревнований в столице Адыгеи в 14 мужских и женских весовых категориях боролись почти 300 дзюдоистов из России, Беларуси и Израиля.