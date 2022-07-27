Дзюдо

Ингушский дзюдоист Ахмед Богатырев стал серебряным призером международных соревнований

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Ингушский спортсмен Ахмед Богатырёв стал серебряным призёром IX Международных соревнований по дзюдо среди взрослых памяти заслуженного тренера СССР Якуба Камболетовича Коблева на призы Федерации дзюдо России — этапа серии профессиональных соревнований Russian Judo Tour.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», турнир прошёл в городе Майкопе во Дворце спорта «Якуб Коблев». Богатырёв выступал в весовой категории до 66 кг.

За награды престижных международных соревнований в столице Адыгеи в 14 мужских и женских весовых категориях боролись почти 300 дзюдоистов из России, Беларуси и Израиля.

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