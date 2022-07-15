Дзюдо

Ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев примет участие в играх «Дети Азии»

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Ингушский дзюдоист Магомед Эсмурзиев примет участие в международных спортивных играх «Дети Азии» во Владивостоке в составе юношеской сборной команды России.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, Эсмурзиев является кандидатом в мастера спорта России, членом сборной команды России. Магомед в настоящее время живет в г. Казани и представляет Республику Татарстан.

В соревнованиях во Владивостоке примут участие более 1600 спортсменов из 26 стран мира. Спортсмены будут состязаться в 19 спортивных дисциплинах.
Напомним, тренируется ингушский спортсмен под руководством известного наставника Владимира Драчко и занимается у таких тренеров, как Элла Коберник, Марат Гараев и Дауд Эсмурзиев.

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