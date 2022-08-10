Дзюдо

Ингушский дзюдоист Рустам Арсельгов стал призером первенства СКФО в Грозном

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В завершающий день первенства СКФО по дзюдо в Грозном копилка ингушской сборной пополнилась еще одной бронзовой наградой, завоеванной Рустамом Арсельговым в весе до 81 кг.

Проведя четыре краткосрочных встречи и без особого труда выйдя из группы, в полуфинале ингушский дзюдоист в упорной борьбе уступил представителю Чеченской Республики Магомед-Эмину Лорсанову. Зато в поединке за третье место ему понадобилось всего лишь чуть больше минуты, чтобы сначала сделать уверенную заявку на победу, проведя прием с оценкой «вазари», а затем и вовсе в свою пользу решить вопрос первенства со ставропольцем Ильей Зеленгоровым.

Как сообщала «Ингушетия», ранее победителем первенства округа в весе до 55 кг стал Беслан Чеджоев, бронзовые награды завоевали Ислам Боков (46 кг) и Ислам Цечоев (73 кг). Седьмыми в своих весовых категориях стали Рахим Хамхоев, Азраиль Балаев, Мухаммед Муталиев и Эльдар Эсмурзиев.

По итогам соревнований будет сформирована команда СКФО для участия в первенстве России.

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