Дзюдо

Ингушский дзюдоист Султан Плиев стал победителем первенства СКФО

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Ингушский спортсмен Султан Плиев стал победителем первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

Как сообщили в Минспорта республики, соревнования проходили в Грозном. Плиев выступал в весовой категории до 55 кг. Это путёвка на первенство России. Султан является воспитанником секции дзюдо спортивной школы сельского поселения Плиево.

15-16 октября на татами Центра олимпийской подготовки им В. В. Путина в столице Чечни выступили почти 300 юниоров и юниорок до 21 года из всех субъектов округа. За два дня соревнований были разыграны 14 комплектов наград.

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