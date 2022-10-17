Ингушский дзюдоист Султан Плиев стал победителем первенства СКФО

Как сообщили в Минспорта республики, соревнования проходили в Грозном. Плиев выступал в весовой категории до 55 кг. Это путёвка на первенство России. Султан является воспитанником секции дзюдо спортивной школы сельского поселения Плиево.

15-16 октября на татами Центра олимпийской подготовки им В. В. Путина в столице Чечни выступили почти 300 юниоров и юниорок до 21 года из всех субъектов округа. За два дня соревнований были разыграны 14 комплектов наград.