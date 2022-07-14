«Мы прекрасно понимаем, что помощь жителям Донбасса и других освобождённых областей должна быть всесторонней, поэтому отправка книг — это тоже очень важная мера поддержки», — отметил Цуров.

Партийный активист передал в центр по сбору гуманитарной помощи Ингушетии книги из школьной программы, классические произведения русской и зарубежной литературы, которые будут полезны.