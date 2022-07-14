Ингушский единоросс Мустафа Цуров принял участие в акции «Книги — Донбассу»
Ингушский единоросс Мустафа Цуров принял участие в акции «Книги — Донбассу» по сбору литературы для жителей Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области, инициированной партией «Единая Россия».
«Мы прекрасно понимаем, что помощь жителям Донбасса и других освобождённых областей должна быть всесторонней, поэтому отправка книг — это тоже очень важная мера поддержки», — отметил Цуров.
Партийный активист передал в центр по сбору гуманитарной помощи Ингушетии книги из школьной программы, классические произведения русской и зарубежной литературы, которые будут полезны.