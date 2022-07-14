Энергоснабжение

Ингушский фермер поблагодарил энергетиков за оперативное подключение сельхозпредприятия к сетям

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«Россети Северный Кавказ» подключили к централизованным электрическим сетям компании в Ингушетии очередной объект агропромышленного комплекса — «Амай».

Предприятие, расположенное в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики, занимается выращиванием кукурузы. Согласно заявке, новый потребитель получил 50 кВт мощности, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что аграрии засеяли сельскохозяйственной культурой 100 га земли. Продукцию, выращиванием которой занимается коллектив из 6 специалистов, планируют реализовывать в нескольких регионах страны.

«Я всегда хотел работать с землей. То есть, «Амай» — не только перспективный бизнес-проект, но и любимое дело. Тем выше я ценю участие «Россети Северный Кавказ». Профессиональное, оперативное, а главное — с душой. Выполнять ведь работу можно по-разному. А энергокомпания в этом отношении может стать примером для многих. Итог нашего сотрудничества — моя благодарность и твердая уверенность в надежности энергетиков и их поддержке», — отметил Ахметхан Гелисханов, владелец сельхозпредприятия.

«Надежное электроснабжение в современных реалиях — основа качественного будущего республики, и «Россети Северный Кавказ» готовы реализовать все необходимые мероприятия для поддержки и развития территорий. В энергокомпании обеспечен строгий контроль качества на всех этапах технологического присоединения — вплоть до выдачи необходимой для заявителей мощности. И для нас очень ценна обратная связь наших потребителей и их реализованные планы и мечты», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что потенциальные заявители могут пройти процедуру технологического присоединения к сетям с помощью портала электросетевых услуг компании «Россети» «Портал-тп.рф». На портале можно заполнить заявку, прикрепить скан-копии документов и отследить статус выполнения заявки, не выходя из дома.

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