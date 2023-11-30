Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог отцу ветерана СВО

«Ветеран СВО Алаудин Арцханов обратился в фонд с просьбой обеспечить лекарственными препаратами, необходимыми для лечения его пожилого отца», — рассказал собеседник.

По его словам, отец защитника Отечества госпитализирован в республиканскую клиническую больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония».

Отмечается, что социальный координатор Мадина Бекова добилась положительного решения вопроса. Часть медпрепаратов уже выдана отцу ветерана, также в ближайшее время пациенту выдадут остальные.