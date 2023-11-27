СВО

Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог вдове ветерана СВО

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Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог супруге погибшего участника специальной военной операции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Вдова ветерана спецоперации Магомеда Евкурова обратилась с просьбой посодействовать в получении удостоверения члена семьи погибшего и в назначении пенсии по потере кормильца», — рассказал собеседник.

По его словам, Магомед Евкуров погиб во время специальной военной операции.

Социальный координатор Адам Дзангиев оперативно связался с представителями республиканского военкомата и провел необходимую работу.

Отмечается, что вдова защитника получила удостоверение, ей также назначена пенсия по потере кормильца.

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