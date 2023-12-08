Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО получить земельный участок
Филиал фонда «Защитники Отечества» в регионе помог участнику специальной военной операции получить земельный участок, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.
«В филиал фонда с просьбой помочь в решении земельного вопроса обратился ветеран СВО Аюп Бузуртанов. Социальный координатор Магомед Хашиев подготовил документы и обратился для решения вопроса в республиканское Минимущество», — рассказал собеседник.
По его словам, уже спустя две недели ветеран спецоперации стал владельцем земельного участка в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Весной защитник планирует приступить к строительству дома для своей семьи.
Отмечается, что земельный вопрос является одним из самых актуальных, с которым обращаются за помощью ветераны СВО. Чтобы помочь в его решении, между филиалом фонда и Минимущество по региону заключено соглашение о взаимодействии.