Мероприятие

Ингушский филиал Россельхозбанка организовал для жителей республики «Вкусную пятницу»

0

Ингушский филиал Россельхозбанка в офисе в Назрани организовал очередную «Вкусную пятницу».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, на мероприятии, которое проходит 29 апреля, посетителям представили фермерские и консервные продукты от местных производителей.

Продукцию (свежие овощи, клубнику, варенья, соленья, компоты, джемы, нектары, салаты разных видов), выращенную без использования химикатов, можно приобрести по ценам ниже рыночных на улице Московская, 13а, в офисе Россельхозбанка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Единая Россия» распространит по Ингушетии 20 тыс. георгиевских ленточек
Правоохранители изъяли у жителя Ингушетии боеприпас
В Ингушетии утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде
В Ингушетии приостановлена деятельность трех АГЗС из-за нарушений правил безопасности
Ингушская прокуратура добилась блокировки 20 сайтов по продаже водительских прав
Для малоимущих семей и волонтеров Ингушетии организовали «Шатер Рамадана»
В Ингушетии подвели итоги конкурса к 30-летию республики «Лучший архивист»
Энергетики Ингушетии призвали взрослых усилить контроль за детьми
Жители Ингушетии смогут вступить в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России
Ингушские гимназисты побывали на астрофизическом форуме в Карачаево-Черкесии
Школьников в Ингушетии учат грамотному обращению с электричеством

Главное

Яндекс.Метрика

 