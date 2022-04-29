Ингушский филиал Россельхозбанка организовал для жителей республики «Вкусную пятницу»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, на мероприятии, которое проходит 29 апреля, посетителям представили фермерские и консервные продукты от местных производителей.

Продукцию (свежие овощи, клубнику, варенья, соленья, компоты, джемы, нектары, салаты разных видов), выращенную без использования химикатов, можно приобрести по ценам ниже рыночных на улице Московская, 13а, в офисе Россельхозбанка.