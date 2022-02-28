Футбол

Ингушский футболист из Бельгии Халид Долтмурзиев вызван в юношескую сборную России

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Ингушский футболист из Бельгии Халид Долтмурзиев, выступающий за футбольный клуб «Серкль Брюгге», вызван в юношескую сборную России на игры против юношеских сборных Турции и Северной Македонии.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», планируется провести по две игры против каждой сборной. Матчи пройдут в рамках тренировочных сборов с 7 по 17 марта в Анталии (Турция).

Напомним, отец Халида Долтмурзиева, Умалат, перебрался по работе в Бельгию из Малгобека в 2000 году, когда ему было 22 года.

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