Ингушский футболист из Бельгии Халид Долтмурзиев вызван в юношескую сборную России

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», планируется провести по две игры против каждой сборной. Матчи пройдут в рамках тренировочных сборов с 7 по 17 марта в Анталии (Турция).

Напомним, отец Халида Долтмурзиева, Умалат, перебрался по работе в Бельгию из Малгобека в 2000 году, когда ему было 22 года.