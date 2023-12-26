Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока греческого ПАОК

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Ингушский футболист Магомед Оздоев попал в число номинантов на звание лучшего игрока греческого ПАОК по итогам игр в декабре нынешнего года.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, полузащитник греческого клуба в прошедшем месяце провел шесть матчей — три игры в греческой Суперлиге, один матч в Кубке Греции и одну встречу на групповом этапе Лиги Конференций. За этот промежуток времени Магомед забил два гола в ворота финского ХИК (4:2) и «Кифисиаса» (6:0).

Отмечается, что Оздоев второй месяц подряд включается в список номинантов лучшего игрока ПАОК в месяце. Всего у Магомеда 25 проведенных матчей за греческий клуб во всех турнирах и шесть забитых мячей.

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