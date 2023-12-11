Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока греческого «ПАОКа»

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Полузащитник греческого «ПАОКа» Магомед Оздоев номинирован на звание лучшего игрока команды в ноябре

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в прошлом месяце Оздоев провел шесть матчей за клуб — четыре игры в греческой Суперлиге и две встречи на групповом этапе Лиги конференций. За этот промежуток времени Магомед забил два гола в ворота «Олимпиакоса» (4:2) и «Пансерраикоса» (5:0).

Отмечается, что его мяч, забитый в ворота «Олимпиакоса», был признан лучшим голом в десятом туре греческой Суперлиги по версии болельщиков. Всего у Магомеда 22 проведенных матча за греческий клуб во всех турнирах и четыре забитых мяча.

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