Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев покидает питерский «Зенит»

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Ингушский футболист Магомед Оздоев покидает питерский «Зенит», где был полузащитником в течение четырех с половиной лет.

Оздоев присоединился к «Зениту» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов полузащитник провел 116 матчей, забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с «Зенитом» ингушский футболист четырежды выиграл Российскую премьер-лигу, кубок и два суперкубка страны.

Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, в статусе игрока сине-бело-голубых Оздоев трижды входил в список 33 лучших игроков сезона и регулярно вызывался в национальную сборную, за которую провел 23 официальных матча и забил 3 мяча.

Футбольный клуб «Зенит» поблагодарил Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в общие трофеи.

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