Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев стал четырехкратным чемпионом России

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Магомед Оздоев стал четырехкратным чемпионом России по футболу в составе «Зенита». Накануне питерская команда на своем поле одержала волевую победу над московским «Локомотивом» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ и досрочно оформила четвертый подряд чемпионский титул.

«Зенит» вышел вперед еще до перерыва после голов Сергеева и Малкома. Во втором тайме вопросы о победителе снял Мостовой.

Магомед Оздоев в интервью Sports. ru так ответил на вопрос о том, притупляется ли победный голод после ряда чемпионств в российской премьер-лиге: «Нет. Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чье-то мнение. Скажите это «Баварии», «Ювентусу». Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год».

Напомним, всего это восьмое чемпионство «Зенита» в российской истории — больше только у «Спартака» (10). Также на счету зенитовцев победа в чемпионате СССР 1984 года.

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