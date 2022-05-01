Ингушский футболист Магомед Оздоев стал четырехкратным чемпионом России

«Зенит» вышел вперед еще до перерыва после голов Сергеева и Малкома. Во втором тайме вопросы о победителе снял Мостовой.

Магомед Оздоев в интервью Sports. ru так ответил на вопрос о том, притупляется ли победный голод после ряда чемпионств в российской премьер-лиге: «Нет. Когда говорят, что после серии чемпионств мотивация пропадает, это просто чье-то мнение. Скажите это «Баварии», «Ювентусу». Я, например, не люблю проигрывать даже на тренировках. Каждый наш игрок выходит на поле с желанием выиграть. Наверное, поэтому мы и становимся чемпионами каждый год».

Напомним, всего это восьмое чемпионство «Зенита» в российской истории — больше только у «Спартака» (10). Также на счету зенитовцев победа в чемпионате СССР 1984 года.