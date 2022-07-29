Ингушский футболист Магомед Оздоев стал игроком турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк»

Оздоеву 29 лет, в составе петербургского «Зенита» ингушский футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз — кубка страны. За «Зенит» полузащитник провел 116 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 13 результативных передач. В мае Оздоев покинул петербургскую команду. Также, Магомед выступал за казанский «Рубин», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), московский «Локомотив».

За сборную России Оздоев провел 35 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Отмечается, что «Фатих Карагюмрюк» в прошлом сезоне чемпионата Турции занял восьмое место в турнирной таблице. С 12 июня главным тренером команды является чемпион мира 2006 года итальянец Андреа Пирло.