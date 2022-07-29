Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев стал игроком турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк»

0

Ингушский футболист Магомед Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк», об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба. Сроки соглашения не оглашены.

Оздоеву 29 лет, в составе петербургского «Зенита» ингушский футболист четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды становился победителем Суперкубка России и один раз — кубка страны. За «Зенит» полузащитник провел 116 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав 13 результативных передач. В мае Оздоев покинул петербургскую команду. Также, Магомед выступал за казанский «Рубин», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), московский «Локомотив».

За сборную России Оздоев провел 35 матчей, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Отмечается, что «Фатих Карагюмрюк» в прошлом сезоне чемпионата Турции занял восьмое место в турнирной таблице. С 12 июня главным тренером команды является чемпион мира 2006 года итальянец Андреа Пирло.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии выразил соболезнования родным и близким погибших на Украине росгвардейцев
Юные борцы из села Долаково Ингушетии успешно выступили на первенстве спортклуба «Чингиз»
Студент из Ингушетии стал героем подкаста «Подвиги обычных людей»
Более 400 случаев рака выявлено в Ингушетии за 6 месяцев
На территории Сунженского РЭС в Ингушетии сгорела пристройка под КПП
В трех больницах Ингушетии установлены новые кислородные станции
Дом народного творчества Ингушетии оказал методическую помощь ансамблю «Онгушт»
В Ингушетии зафиксирован наибольший рост в сфере водоотведения и утилизации ТКО в СКФО
В поликлинику Карабулака Ингушетии поступило новое медицинское оборудование
Жительница Ингушетии попала под следствие за фейки об армии
В городе Сунже Ингушетии устранено более 10 прорывов водопроводов за текущую неделю

Главное

Яндекс.Метрика

 