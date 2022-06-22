Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев дебютировал в составе петербургского «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дебютировал в составе петербургской команды, сообщил портал championat.com.

Это произошло в матче Кубка Матч Премьер с «Нижним Новгородом». Хавбек появился на поле после перерыва, пробил гол в серии пенальти. Отмечается, что в сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской премьер-лиги Бакаев отметился шестью голевыми пасами. Также на счету ингушского спортсмена гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской премьер-лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.

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