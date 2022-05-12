Ингушский футболист Зелимхан Бакаев отметился голом в решающем матче московского «Спартака»

После удара Бакаева счет стал 2:0 в пользу «красно-белых». На 57-й минуте встречи ингушский спортсмен обводящим ударом в дальний угол удвоил преимущество хозяев. Напомним, в первом тайме счет открыл Квинси Промес.

Как отметил интернет-портал LiveResult, первый тайм закончился с минимальным преимуществом «Спартака» по счету, хотя по игре москвичи имели огромное преимущество, загубив множество голевых моментов.

Данный матч для Зелимхана Бакаева стал сотым за ФК "Спартак.