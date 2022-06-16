Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев подписал контракт с питерским «Зенитом»

0

Питерский клуб «Зенит» подписал контракт с ингушским футболистом, полузащитником сборной России Зелимханом Бакаевым.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, ранее после окончания срока Бакаев покинул «Спартак». Договор с «Зенитом» рассчитан на три года.

Напомним, в прошлом сезоне Зелимхан сыграл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

БАКАЕВ: первый день в «Зените»

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ БАКАЕВА В ЗЕНИТЕ

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка «Рерихи и Кавказ»
В ингушской Сунже возвели отстойники для будущих очистных сооружений
В Ингушетии отметили Всемирный день донора
В Ингушетии открылись летние лагеря с круглосуточным режимом
Ингушские архивисты оказали консультативную и методическую помощь мэрии города Карабулака
Мошенник из Новосибирска отработает 1,4 года за продажу жителю Ингушетии несуществующей автозапчасти
В краеведческом музее Ингушетии пройдет выставка, приуроченная ко дню начала ВОВ
Ингушетия в ТОП-10 по числу погибших в ДТП в 2021 году
В Ингушетии стартовал первый этап операции «Мак-2022»
На двух улицах города Назрани Ингушетии отключат газ из-за ремонтных работ
Транспортные полицейские Ингушетии вместе с судебными приставами выявляют должников

Главное

Яндекс.Метрика

 