Ингушский футболист Зелимхан Бакаев подписал контракт с питерским «Зенитом»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, ранее после окончания срока Бакаев покинул «Спартак». Договор с «Зенитом» рассчитан на три года.

Напомним, в прошлом сезоне Зелимхан сыграл за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 8 результативных передач.

БАКАЕВ: первый день в «Зените»