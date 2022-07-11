Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал обладателем суперкубка России в составе «Зенита»

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Ингушский футболист Зелимхан Бакаев стал обладателем суперкубка России в составе «Зенита», питерская команда обыграла «Спартак» со счётом 4:0.

«Зелимхан и с нервами, и с доверием главного тренера Семака справился. Заменив на 69-й минуте Сутормина, уверенно сыграл на своем фланге и помог «Зениту» добиться разгромной победы над своей бывшей командой», — прокомментировали футбольные эксперты из «МК».

Суперкубок — один из важных трофеев. За титул чемпиона страны бьются шестнадцать команд в высшей лиге. Национальный Кубок вообще оспаривают, начиная с любительского уровня. А тут всего один матч — и награда сразу твоя. Вот и пишут, что это третий по значимости кубок. Хоть и самый красивый. Да и самый тяжелый в прямом смысле этого слова.

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