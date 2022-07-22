Ингушский госуниверситет и ЦУР подписали соглашение о сотрудничестве

«В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать по ряду направлений, в том числе планируется обучение и повышение квалификации для профильных специалистов, обмен опытом, теоретическими и практическими знаниями, навыками», — рассказал собеседник.

Также, по его словам, ИнгГУ и ЦУР будут проводить совместные образовательные семинары для профильных специалистов, реализовывать дополнительные образовательные программы по повышению квалификации и программы профессиональной переподготовки специалистов сторон с привлечением экспертов и научно-педагогических работников университета.

В рамках взаимодействия студенты вуза будут иметь возможность проходить практику и стажировку в ЦУР. Наиболее перспективных студентов включат в кадровый резерв организации.