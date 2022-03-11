Ингушский госуниверситет предлагает юридическую и психологическую помощь гражданам, прибывшим из ЛДНР

Для нуждающихся в психологической помощи работают телефоны горячей линии: 8(928)69-78-275, 8(918)91-89-970, 8(928)72-89-407. Время приема звонков: с 14:00 до 17:00 (понедельник — четверг).

За юридической помощью можно обратиться по телефону 8(964)057-83-32. Приемные часы: с 15:00 до 17:00 (понедельник — четверг).

Свои вопросы также можно отправить на электронную почту urfak@inggu. ru.