Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице России в весовой категории до 71 кг.

Отмечается, что турниры MOSCOW OPEN проводятся с целью развития и популяризации спортивной борьбы грэпплинг в России. Задачами проведения турнира являются выявление сильнейших спортсменов, пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи, привлечение населения к систематическим занятиям спортом, укрепление связей между спортивными клубами.