Грепплинг

Ингушский грэпплер Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира в Москве

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Ингушский атлет Мухаммад Плиев стал победителем открытого турнира по спортивной борьбе грэпплинг MOSCOW OPEN в разделе No-Gi.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице России в весовой категории до 71 кг.

Отмечается, что турниры MOSCOW OPEN проводятся с целью развития и популяризации спортивной борьбы грэпплинг в России. Задачами проведения турнира являются выявление сильнейших спортсменов, пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи, привлечение населения к систематическим занятиям спортом, укрепление связей между спортивными клубами.

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