Кикбоксинг

Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал призером Кубка мира

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Ингушский спортсмен Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал бронзовым призёром Кубка мира по кикбоксингу в разделе К-1.

Международные соревнования проходили в Стамбуле (Турция). Оздоев выступал в весовой категории до 67 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в первом бою Алихан одержал победу над представителем Турции досрочно. Второй бой принёс победу со счётом 3:0 над спортсменом из Португалии.

В полуфинале ингушский кикбоксер уступил «вязкому» и неудобному сопернику из Бразилии со счётом 2:1.

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