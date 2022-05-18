Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал призером Кубка мира
Ингушский спортсмен Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал бронзовым призёром Кубка мира по кикбоксингу в разделе К-1.
Международные соревнования проходили в Стамбуле (Турция). Оздоев выступал в весовой категории до 67 кг.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в первом бою Алихан одержал победу над представителем Турции досрочно. Второй бой принёс победу со счётом 3:0 над спортсменом из Португалии.
В полуфинале ингушский кикбоксер уступил «вязкому» и неудобному сопернику из Бразилии со счётом 2:1.