Ингушский кикбоксер Алихан Оздоев, представляющий Казахстан, стал призером Кубка мира

Международные соревнования проходили в Стамбуле (Турция). Оздоев выступал в весовой категории до 67 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в первом бою Алихан одержал победу над представителем Турции досрочно. Второй бой принёс победу со счётом 3:0 над спортсменом из Португалии.

В полуфинале ингушский кикбоксер уступил «вязкому» и неудобному сопернику из Бразилии со счётом 2:1.