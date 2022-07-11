Искусство

Ингушский композитор Ева Мальсагова стала членом Российского музыкального союза

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Заслуженный деятель искусств Ингушетии композитор Ева Мальсагова стала членом Российского музыкального союза, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Собеседник отметил, что Ева Тархановна внесла неоценимый вклад в развитие и обогащение ингушской музыкальной культуры, а также сохранила в структуре музыки чистоту и точность музыкального кода ингушей, и тем значительнее духовное наследие, созданное ею для своего народа. Награждена орденом «За заслуги» Республики Ингушетия.

Российский музыкальный союз создан для оказания всесторонней поддержки профессиональным музыкантам — членам союза, в том числе ветеранам музыки, начинающим авторам и исполнителям. РМС содействует разработке и осуществлению культурных, благотворительных и образовательных проектов, организации и проведению концертов, фестивалей, гастролей, творческих конкурсов, тематических семинаров.

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