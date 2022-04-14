Ингушский мальчик из города Видное в одиночку вытащил из ледяной воды своего друга

В начале марта текущего года компания мальчишек гуляла после школы на Тимоховском пруду. Неожиданно один из ребят, случайно поскользнувшись, оказался на тонком льду водоёма, который тут же проломился. Мухаммад, который был в этот момент в паре десятков метров, бросился на помощь. Не испугавшись, он протянул своему тонущему другу руку и, приложив недюжинные усилия, вытащил мальчика на сушу. Мухаммад вцепился в одноклассника и вытянул его на берег. В тот день на набережной гуляли и взрослые, но никто не поспешил на выручку, к сожалению.

Самое забавное, что школьник побоялся кому-нибудь рассказать об этом, переживая, что неосторожного друга будут ругать родители. Героический поступок так и остался бы неизвестным, если бы не случайность. «В середине марта я разместил фото на сайте с церемонии награждения по итогам соревнований по дзюдо. На одной из них был и Мухаммад, занявший второе место, — рассказывает руководитель спортивного клуба «Орлёнок» Гаджимурад Гаджимурадов. — И тут появляется запись под постом о том, что этот мальчик совершил геройский поступок».

Мальчика наградили представители администрации, спасатели, местные журналисты. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин вручил Мухаммаду Ялхороеву благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по Московской области за мужественный и смелый поступок. Ещё одна благодарность в адрес мальчика и его родителей была вручена воспитаннику «Орлёнка» от главы Ленинского городского округа.

Семья у Ялхороевых многодетная, отмечает Татьяна Васильева, журналист местной газеты «Сегодня». У Мухаммада две старшие сестры и брат, тоже спортсмен «Орлёнка», и ещё две младшие сестрёнки, для которых мальчик — настоящий защитник и помощник. Родители воспитывают детей так, чтобы главной их целью в жизни было приносить пользу обществу. Каждый вечер папа Анзор задаёт вопрос: «А что полезного ты сделал сегодня?» Если ничего, то и день прожит зря. «Мы с супругом и не ожидали другой реакции сына на произошедшую ситуацию, — говорит Хава Ялхороева. — Для нас было бы странно, если бы он не пришёл на помощь».

Поступок Мухаммада Ялхороева, действительно, достоин уважения.