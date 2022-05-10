Футбол

Ингушский полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть «Спартак»

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Уроженец Ингушетии Зелимхан Бакаев может покинуть московский клуб «Спартак». В переходе хавбека заинтересованы «Динамо» Москва и «Бешикташ», сообщает Sports.ru.

«Полузащитник Зелимхан Бакаев может покинуть «Спартак». В переходе хавбека заинтересованы «Динамо» Москва и «Бешикташ», и интерес этот носит предметный характер», — говорится в сообщении.

В апреле Зелимхан Бакаев принёс победу «Спартаку», забив единственный гол с пенальти в матче с ЦСКА за выход в полуфинал Кубка России по футболу. За весь сезон российской премьер-лиги он передал пять голевых пасов, сыграв в 24 матчах. Всего же он сыграл 33 матча, забил два гола и передал отдал семь результативных передач.

Бывший главный тренер команды Массимо Каррера заявлял, что считает ингушского футболиста молодым и полезным игроком.

Отметим, что контракт «Спартака» с 25-летним Бакаевым истекает по окончании нынешнего сезона.

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