Спорт

Ингушский росгвардеец Рустам Кукурхоев одержал победу на соревнованиях по пауэрлифтингу

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Ингушский росгвардеец Рустам Кукурхоев одержал победу на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района республики.

«Свою победу я посвящаю светлой памяти безвременно ушедшего сына начальника СКИ(ф) КрУ МВД РФ Шхагапсоева Ислама Заурбиевича. Также хочу выразить признательность Шхагапсоеву Заурби Леловичу за поддержку и небезразличное отношение к спорту», — подчеркнул ингушский спортсмен.

Рустам Кукурхоев, по его словам, доволен результатом и рад завоеванной медали. Тренирует спортсмена Магомед Богатырев.

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