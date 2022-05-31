Ингушский росгвардеец Рустам Кукурхоев одержал победу на соревнованиях по пауэрлифтингу

«Свою победу я посвящаю светлой памяти безвременно ушедшего сына начальника СКИ(ф) КрУ МВД РФ Шхагапсоева Ислама Заурбиевича. Также хочу выразить признательность Шхагапсоеву Заурби Леловичу за поддержку и небезразличное отношение к спорту», — подчеркнул ингушский спортсмен.

Рустам Кукурхоев, по его словам, доволен результатом и рад завоеванной медали. Тренирует спортсмена Магомед Богатырев.