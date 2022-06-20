Ингушский Россельхозцентр готовит семинар-совещание по демо опытам

Главный агроном филиала Усман Сампиев наглядно покажет и расскажет о 6 сортах озимой пшеницы, какие опыты проводятся региональным Россельхозцентром и, что за биопрепараты применяются.

Отмечается, что участие в выездном семинаре примут сотрудники НИИ сельского хозяйства Ингушетии, руководители, агрономы сельхозпредприятий региона, а также представители ФГБУ «Госсорткомиссия».

Напомним, мероприятие пройдет 21 июня текущего года, начало в 10:00.