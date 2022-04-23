Ингушский сенатор Белан Хамчиев передал 300 комплектов экипировки участникам спецоперации на Украине

Сенатор отметил, что пообщался с нашими военнослужащими из части войск национальной гвардии России, дислоцированной в городе Назрани Ингушетии. Передал бойцам более 45 тонн продуктов питания и 300 комплектов необходимой военной экипировки.

«Наши парни сегодня мужественно выполняют поставленные перед ними задачи на Украине, рискуют жизнью ради безопасности нашей страны. Мы в свою очередь постараемся чтоб они были обеспечены всем необходимым, и впредь будем всячески поддерживать наших защитников Отечества и их семьи», — подчеркнул Хамчиев.

«Гордимся нашими ребятами, их мужеством и самоотверженностью, и благодарны им», — добавил представитель Совета Федерации России.