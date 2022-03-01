Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Костанай. Кокурхоев выступил в весовой категории до 94 кг.

Напомним, не так давно Международная ассоциация джиу-джитсу признала Казахстан одной из лучших стран в развитии данного вида спорта. Решение о присвоении серебряной медали за развитие джиу-джитсу было озвучено на Генеральной ассамблее Азиатского союза JJAU в рамках чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби при участии представителей 36 стран, активно пропагандирующих данный вид спорта. Казахстанских спортсменов наградил президент федерации JJIF Панайотис Теодоропулос.