Джиу-джитсу

Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу

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Ингушский спортсмен Ислам Кокурхоев стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана по джиу-джитсу в разделе Ne-Waza.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в городе Костанай. Кокурхоев выступил в весовой категории до 94 кг.

Напомним, не так давно Международная ассоциация джиу-джитсу признала Казахстан одной из лучших стран в развитии данного вида спорта. Решение о присвоении серебряной медали за развитие джиу-джитсу было озвучено на Генеральной ассамблее Азиатского союза JJAU в рамках чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби при участии представителей 36 стран, активно пропагандирующих данный вид спорта. Казахстанских спортсменов наградил президент федерации JJIF Панайотис Теодоропулос.

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