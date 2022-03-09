Ингушский спортсмен Мациев стал победителем первенства Казахстана по греко-римской борьбе

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Шымкент. Мациев выступил в весовой категории до 97 кг.

Побороться за призовые места приехали более 1000 спортсменов со всех регионов Казахстана. Подобного рода интегрированный чемпионат (по вольной, греко-римской борьбе) проходит в Казахстане впервые.

По итогам чемпионата страны победители и призеры получат возможность принять участие в чемпионатах Азии и мира. Соревнования завершатся 10 марта.