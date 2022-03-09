Греко-римская борьба

Ингушский спортсмен Мациев стал победителем первенства Казахстана по греко-римской борьбе

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Ингушский спортсмен, проживающий в городе Костанай, Юсуф Мациев стал победителем первенства Казахстана по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в городе Шымкент. Мациев выступил в весовой категории до 97 кг.

Побороться за призовые места приехали более 1000 спортсменов со всех регионов Казахстана. Подобного рода интегрированный чемпионат (по вольной, греко-римской борьбе) проходит в Казахстане впервые.

По итогам чемпионата страны победители и призеры получат возможность принять участие в чемпионатах Азии и мира. Соревнования завершатся 10 марта.

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