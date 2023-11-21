Грэпплинг

Ингушский спортсмен Магомед Даурбеков стал чемпионом мира по грэпплингу

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Спортсмен из Ингушетии Магомед Даурбеков завоевал золото на Открытом чемпионате мира по спортивной борьбе «грэпплинг, грэпплинг-ги», который проходил 18 и 19 ноября в Москве.

Всего в чемпионате приняли участие около 800 спортсменов из Индии, Казахстана, Алжира, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии и Норвегии.

«Я боролся в весе 77 кг, поединки у меня были с представителями таких стран, как Казахстан, Индия, а также был спортсмен, тоже представляющий Россию. Самым сложным для меня оказался соперник из Казахстана. Сейчас я немного отдохну, а затем с новыми силами начну тренироваться и готовиться к новым соревнованиям», — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Даурбеков.

Спортсмен является финалистом Кубка России и Первенства России 2023.

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