Ингушский спортсмен Сулейм Чапанов завоевал «золото» первенства России по боксу
Золотую медаль юниорского первенства России по боксу в весовой категории до 48 кг завоевал представитель спортивного клуба «Чингиз» Сулейм Чапанов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта региона, соревнования среди юниоров 2004-2005 годов рождения проходили на днях в городе Суздаль.
В турнире принимало участие более 300 сильнейших мастеров кожаной перчатки спортивных сборных команд из 83 субъектов России.
На пути к чемпионству Чапанов провел четыре боя. В финале ему противостоял боксер из Татарстана — победа ингушскому спортсмену была присуждена единогласным решением судей.