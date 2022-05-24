Ингушский спортсмен Сулейм Чапанов завоевал «золото» первенства России по боксу

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минспорта региона, соревнования среди юниоров 2004-2005 годов рождения проходили на днях в городе Суздаль.

В турнире принимало участие более 300 сильнейших мастеров кожаной перчатки спортивных сборных команд из 83 субъектов России.

На пути к чемпионству Чапанов провел четыре боя. В финале ему противостоял боксер из Татарстана — победа ингушскому спортсмену была присуждена единогласным решением судей.