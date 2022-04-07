Ингушский студент представит республику на итоговых соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы»

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Студент Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова Ибрагим Картоев представит Ингушетию на итоговых соревнованиях чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkilss Russia).

Юноша испытает себя в компетенции «Пчеловодство». Данное направление впервые введено в республике в текущем году.

«Кроме основных компетенций, таких как туризм, технология моды, бухучет, спасательные работы, мы стараемся делать акцент также на специальностях, которые могут привлечь внимание молодежи и старшего поколения. Несмотря на то что сама профессия пасечника не пользуются особой популярностью, многие интересуются пчеловодством на уровне любителей. Нашему студенту, который представит регион в финале, желаю удачи и больших успехов», — цитирует министра образования и науки Ингушетии Эсет Бокову её пресс-служба.

В качестве эксперта от республики выступает педагог Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Цурова Мовсар Боков. Итоговые соревнования стартуют 9 апреля в Башкортостане.

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