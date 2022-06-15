Театр

Ингушский театр юного зрителя закрыл театральный сезон спектаклем «Гроза» Островского

0

Ингушский театр зрителя закрыл свой 28-й театральный сезон спектаклем по драме А. Островского в постановке Ахмеда Льянова «Гроза», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Зрителями последнего спектакля сезона стали студенты Ингушского политехнического колледжа и учащиеся школ Назрани.

Режиссер-постановщик Ахмед Льянов дал выбор самому зрителю, за кого переживать: за Катерину или же за ее свекровь Кабаниху. Кто-то сделал свой выбор в пользу старой барыни, которую во все времена изображали властной, жестокой старухой... Но она хочет удержать от ошибок, через которые, может быть, и сама прошла, свою дочь, сына и невестку.

«В темном царстве города Калинова, наверно, только Варвара (актриса Римма Курскиева) чувствует себя комфортно — «делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». Запомнился зрителям образ смелого и веселого Кудряша (актер Азамат Цуроев), влюбленного в Варвару. Не может приспособиться к законам этого темного царства рафинированный Борис (актер Эмир Янгульбаев). Настоящая жертва здесь Тихон (актер Батыр Кациев) — несчастный, слабый, но самый живой из всех героев спектакля. Второстепенный образ Кулигина (актер Мурад Гарданов), который защищает свое человеческое достоинство в социальном конфликте с Диким (актер Магомед Абиев), отстаивающим патриархальные устои. Глаша (актриса Милана Цурова) легко заводит разговор с любым человеком, легка на подъем», — рассказал собеседник.

По окончании спектакля зрители, поднявшись на сцену, сделали памятные фото о встрече с героями драмы Островского.

По словам собеседника, в новом сезоне зрителей ждут новые проекты, спектакли, творческие встречи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Делегация Ингушетии во главе с руководителем региона принимает участие в ПМЭФ-2022
В городе Назрани Ингушетии ведется капитальный ремонт улицы Чеченская
НБ Ингушетии приглашает на презентацию книги Руслана Парова «Сирота»
В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии состоялся конкурс юных чтецов
Любые переделы границ заповедника «Эрзи» будут согласованы с населением Ингушетии — Минприроды России
Семьи ингушских полицейских получили новые квартиры в Магасе
Власти Ингушетии против передачи части территории заповедника Минприроды России «Эрзи» Чечне
Детская республиканская клиническая больница в Ингушетии отпраздновала свой 5-летний юбилей
В сельском поселении Яндаре Ингушетии провели сход граждан
В столице Ингушетии обсудили вопросы развития кинематографа на Северном Кавказе
Школьники Ингушетии сдают основной госэкзамен по биологии, информатике, географии, химии

Главное

Яндекс.Метрика

 