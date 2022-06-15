Ингушский театр юного зрителя закрыл театральный сезон спектаклем «Гроза» Островского

Зрителями последнего спектакля сезона стали студенты Ингушского политехнического колледжа и учащиеся школ Назрани.

Режиссер-постановщик Ахмед Льянов дал выбор самому зрителю, за кого переживать: за Катерину или же за ее свекровь Кабаниху. Кто-то сделал свой выбор в пользу старой барыни, которую во все времена изображали властной, жестокой старухой... Но она хочет удержать от ошибок, через которые, может быть, и сама прошла, свою дочь, сына и невестку.

«В темном царстве города Калинова, наверно, только Варвара (актриса Римма Курскиева) чувствует себя комфортно — «делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». Запомнился зрителям образ смелого и веселого Кудряша (актер Азамат Цуроев), влюбленного в Варвару. Не может приспособиться к законам этого темного царства рафинированный Борис (актер Эмир Янгульбаев). Настоящая жертва здесь Тихон (актер Батыр Кациев) — несчастный, слабый, но самый живой из всех героев спектакля. Второстепенный образ Кулигина (актер Мурад Гарданов), который защищает свое человеческое достоинство в социальном конфликте с Диким (актер Магомед Абиев), отстаивающим патриархальные устои. Глаша (актриса Милана Цурова) легко заводит разговор с любым человеком, легка на подъем», — рассказал собеседник.

По окончании спектакля зрители, поднявшись на сцену, сделали памятные фото о встрече с героями драмы Островского.

По словам собеседника, в новом сезоне зрителей ждут новые проекты, спектакли, творческие встречи.