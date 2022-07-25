Тяжелая атлетика

Ингушский тяжелоатлет Азраил Плиев стал вторым на всероссийском турнире «Путь к Олимпу»

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Тяжелоатлет из Ингушетии Азраил Плиев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», стал серебряным призером всероссийского турнира для профессионалов по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» в Москве.

На стадионе «Салют Гераклион» Плиев выступил в весовой категории до 109 кг. Атлет поднял 320 килограммов (140 — рывок, 180 — толчок). Этого чуть-чуть не хватило до завоевания «золота» турнира, которое в итоге досталось представителю Омской области.

Отмечается, что к соревнованиям Азраила готовил опытный тренер по тяжелой атлетике Мурад Галаев.

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