Ингушский тяжелоатлет Азраил Плиев стал вторым на всероссийском турнире «Путь к Олимпу»

На стадионе «Салют Гераклион» Плиев выступил в весовой категории до 109 кг. Атлет поднял 320 килограммов (140 — рывок, 180 — толчок). Этого чуть-чуть не хватило до завоевания «золота» турнира, которое в итоге досталось представителю Омской области.

Отмечается, что к соревнованиям Азраила готовил опытный тренер по тяжелой атлетике Мурад Галаев.