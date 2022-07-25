Ингушский тяжелоатлет Азраил Плиев стал вторым на всероссийском турнире «Путь к Олимпу»
Тяжелоатлет из Ингушетии Азраил Плиев, представляющий спортивный клуб «Чингиз», стал серебряным призером всероссийского турнира для профессионалов по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу» в Москве.
На стадионе «Салют Гераклион» Плиев выступил в весовой категории до 109 кг. Атлет поднял 320 килограммов (140 — рывок, 180 — толчок). Этого чуть-чуть не хватило до завоевания «золота» турнира, которое в итоге досталось представителю Омской области.
Отмечается, что к соревнованиям Азраила готовил опытный тренер по тяжелой атлетике Мурад Галаев.