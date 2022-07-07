Театр

Ингушский ТЮЗ представит свой новый проект «Сказка старого Коркута»

0

В Ингушском театре юного зрителя 8 июля в 14 часов состоится сдача нового проекта по пьесе Рагима Мусаева «Сказка старого Коркута», сообщили в пресс-службе творческого коллектива.

Основой пьесы послужила «Книга моего деда Коркута» — древний героический эпос огузских тюрков. Это замечательный памятник их древней национальной культуры, который и для других тюркоязычных народов, составляющих значительную часть многонационального населения, является в своем роде единственным отражением народного поэтического творчества в столь отдаленную историческую эпоху.

«Сказка старого Коркута» представляет собой изображение военной и мирной жизни тюркских кочевых племен, их быта и общественных отношений, народных обычаев и верований, сохранивших в эпоху феодализма, в условиях господства мусульманской идеологии, многие черты более древнего патриархально-родового уклада и доисламской идеологии.

«Но еще большее значение имеет эта постановка как замечательный художественный памятник, воплотивший в своих героических сюжетах и монументальных образах высокое мастерство народных сказителей, творцов и хранителей этой древней эпической традиции», — отметил собеседник.

Актерская работа представлена и в кукольном, и в «живом» плане.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушских мастериц приглашают к участию в фестивале народно-художественных промыслов
В Ингушетии отцу выплатили пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры
Калиматов поздравил жителей республики с 98-летием ингушской государственности
В зале государственного ансамбля республики проходит выставка «Горная Ингушетия сквозь века»
В Сунже Ингушетии полицейские обсудили с представителями общественности молодежные проблемы
Главврач Карабулакской городской больницы Ингушетии стала победителем всероссийского конкурса
Администрация Джейрахского района Ингушетии выразила благодарность меценату Гуцериеву
К Ид аль-Адха в Малгобеке пройдут спортивные и религиозные мероприятия с бесплатными угощениями
С начала года газовики Ингушетии выявили более 290 случаев несанкционированного отбора газа
Сотрудники транспортной полиции Ингушетии вернули украденные секции оградительного забора
В 2021 году в Ингушетии родилось на 2,4% больше детей, чем годом ранее

Главное

Яндекс.Метрика

 