Ингушский ТЮЗ представит свой новый проект «Сказка старого Коркута»

Основой пьесы послужила «Книга моего деда Коркута» — древний героический эпос огузских тюрков. Это замечательный памятник их древней национальной культуры, который и для других тюркоязычных народов, составляющих значительную часть многонационального населения, является в своем роде единственным отражением народного поэтического творчества в столь отдаленную историческую эпоху.

«Сказка старого Коркута» представляет собой изображение военной и мирной жизни тюркских кочевых племен, их быта и общественных отношений, народных обычаев и верований, сохранивших в эпоху феодализма, в условиях господства мусульманской идеологии, многие черты более древнего патриархально-родового уклада и доисламской идеологии.

«Но еще большее значение имеет эта постановка как замечательный художественный памятник, воплотивший в своих героических сюжетах и монументальных образах высокое мастерство народных сказителей, творцов и хранителей этой древней эпической традиции», — отметил собеседник.

Актерская работа представлена и в кукольном, и в «живом» плане.