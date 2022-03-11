Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности» на родном языке

«Это фантастическая история о том, как главный герой Тимур, читая книгу, засыпает и попадает в прошлое. Затем разворачиваются события, которые переворачивают сознание и взгляды на жизнь героев из будущего. Они делают для себя вывод, что никто не имеет права забывать обычаи и традиции своих предков, а должен сохранять их и пронести по жизни в лучшем их проявлении», — рассказал собеседник.

Режиссер-постановщик — Лейла Хадзиева.

Начало — в 12:30 и 14:30.