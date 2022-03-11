Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности» на родном языке
Ингушский государственный театр юного зрителя 14 марта представит спектакль на родном языке по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
«Это фантастическая история о том, как главный герой Тимур, читая книгу, засыпает и попадает в прошлое. Затем разворачиваются события, которые переворачивают сознание и взгляды на жизнь героев из будущего. Они делают для себя вывод, что никто не имеет права забывать обычаи и традиции своих предков, а должен сохранять их и пронести по жизни в лучшем их проявлении», — рассказал собеседник.
Режиссер-постановщик — Лейла Хадзиева.
Начало — в 12:30 и 14:30.