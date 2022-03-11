Ингушский ТЮЗ приглашает на спектакль по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности» на родном языке

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Ингушский государственный театр юного зрителя 14 марта представит спектакль на родном языке по пьесе Бориса Шадыжева «В седой древности», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

«Это фантастическая история о том, как главный герой Тимур, читая книгу, засыпает и попадает в прошлое. Затем разворачиваются события, которые переворачивают сознание и взгляды на жизнь героев из будущего. Они делают для себя вывод, что никто не имеет права забывать обычаи и традиции своих предков, а должен сохранять их и пронести по жизни в лучшем их проявлении», — рассказал собеседник.

Режиссер-постановщик — Лейла Хадзиева.

Начало — в 12:30 и 14:30.

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