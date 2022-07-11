Ингушский ТЮЗ приглашает на свой новый спектакль «Сказки старого Коркута»

В зале присутствовали члены художественного совета замминистра культуры Ингушетии Ильяс Евлоев, начальник отдела искусств и досуговой деятельности Минкультуры Макка Куртоева, замдиректора РДНТ Марем Катиева, директор музея ИЗО Любовь Тумгоева, главный режиссер Ингушского драмтеатра Фатима Ахкильгова, главный режиссер Русского музыкально-драматического театра республики Ахмет Льянов, директор ТЮЗа Муса Хадзиев, режиссер ТЮЗа Лейла Хадзиева, замдиректора краеведческого музея Заретхан Плиева и др.

На показ также были приглашены учащиеся начальной школы сельского поселения Экажево и Назрановской школы № 13, которые в дни каникул проводят время в пришкольных лагерях.

В ходе обсуждения режиссер постановки, мастер сцены Самарского театра кукол Ирина Пашкевич рассказала о главном замысле спектакля, сделала акцент на народных танцах, показав историю древнего огузского народа устами ингушей.

Худсовет отметил, что костюмы, танцы, сценография, свет, подбор актеров — всё это вылилось в единый гармоничный продукт. По словам Ильяса Евлоева, это одна из самых удачных постановок в театре.

«Наблюдая за реакцией детей, а это спектакль в первую очередь для них, можно сказать, что эта постановка успешная», — сказала Марем Катиева.

Творческий коллектив надеется, что работа понравится не только детям, но и взрослые с удовольствием погрузятся в удивительную историю.

12 июля в 12 часов ТЮЗ приглашает на показ спектакля «Сказка старого Коркута».