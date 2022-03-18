Ингушский завод «РИАК» играет ведущую роль в деле импортозамещения в СКФО

В былые времена предприятие закупало немало европейского оборудования — различные расходные материалы, в том числе порошковые краски. По словам исполнительного директора завода Алексея Сомова, в нынешних санкционных условиях прорабатываются поставки запчастей из Турции и Китая. Предприятие демонстрирует сегодня хорошие финансовые результаты, на днях компания запустила новую покрасочную линию. Хотя в новых условиях неизбежны изменения в ценовой политике.

Завод «РИАК» — единственное предприятие в СКФО по выпуску алюминиевых профилей. Первая линия была введена в эксплуатацию в 2012 году, вторая в 2018 г. при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа. Сегодня завод работает в три смены, производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля. Общая площадь завода составляет более 11 тыс. кв. м.

Предприятие изготавливает как стандартную продукцию, так и по индивидуальным чертежам заказчика. На заводе функционирует автоматизированный прессовый комплекс, линия порошковой покраски и лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции. На заводе создано более 300 рабочих мест. По словам заместителя генерального директора по развитию предприятия Жамалейла Фаргиева, на производстве трудятся представители различных национальностей: русские, ингуши, адыгейцы, белорусы, китайцы.