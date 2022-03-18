Ингушский завод «РИАК» играет ведущую роль в деле импортозамещения в СКФО

0

Завод алюминиевых сплавов «РИАК» в Ингушетии, несмотря на санкции, развивает своё производство.

В былые времена предприятие закупало немало европейского оборудования — различные расходные материалы, в том числе порошковые краски. По словам исполнительного директора завода Алексея Сомова, в нынешних санкционных условиях прорабатываются поставки запчастей из Турции и Китая. Предприятие демонстрирует сегодня хорошие финансовые результаты, на днях компания запустила новую покрасочную линию. Хотя в новых условиях неизбежны изменения в ценовой политике.

Завод «РИАК» — единственное предприятие в СКФО по выпуску алюминиевых профилей. Первая линия была введена в эксплуатацию в 2012 году, вторая в 2018 г. при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа. Сегодня завод работает в три смены, производит не менее 500 номенклатурных позиций алюминиевого профиля. Общая площадь завода составляет более 11 тыс. кв. м.

Предприятие изготавливает как стандартную продукцию, так и по индивидуальным чертежам заказчика. На заводе функционирует автоматизированный прессовый комплекс, линия порошковой покраски и лаборатория для контроля качества выпускаемой продукции. На заводе создано более 300 рабочих мест. По словам заместителя генерального директора по развитию предприятия Жамалейла Фаргиева, на производстве трудятся представители различных национальностей: русские, ингуши, адыгейцы, белорусы, китайцы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии осудили местную жительницу за продажу суррогатного алкоголя
Глава Ингушетии заявил о необходимости защиты молодежи от враждебной пропаганды
Кабмин введет рассрочку на оплату счетчиков ЖКХ для поддержки граждан
В Сунже по просьбе местных жителей в переулке Мочиева сделали покрытие из ПСГ
В Магасе начали ремонт второй подъездной дороги в рамках нацпроекта
Залину Льянову утвердили в должности министра культуры Ингушетии
Юные мастерицы из с. п. Яндаре Ингушетии стали победительницами международного конкурса «Зимний триумф»
Али Измайлов проведет очередной бой с чилийцем Тебесом
В Назрани прошел концерт ко Дню единения Ингушетии с Россией
Сенатор Мухарбек Барахоев прочитал лекцию «Крымская весна» для студентов ингушского политехнического колледжа
Ингушетия передала очередной груз для переселенцев из ЛНР и ДНР

Главное

Яндекс.Метрика

 