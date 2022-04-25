Ингушский женский головной убор курхарс впервые представили на фестивале культур в Москве

Ассоциация мастеров войлочного ковроделия Ингушетии «Истинг» впервые представила свою войлочную продукцию на V Международном фестивале культур «Восточный базар. Тюбетейка», который прошел в Москве с 21 по 24 апреля, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Научный сотрудник Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Ч. Ахриева Танзила Дзаурова выступила на фестивале с докладом «Курхарс — традиционный ингушский головной убор (V в. до н. э. — нач. XIX в.)» и представила коллекцию курхарсов — репродукций, изготовленных ингушскими мастерами декоративно-прикладного искусства, в том числе и из войлока.

Участников форума заинтересовал традиционный ингушский женский головной убор. Группа дизайнеров предложила Дзауровой поучаствовать в проекте по воссозданию курхарсов, как современного головного убора.

Также в рамках форума научный сотрудник ИнгНИИ рассказала о нартском эпосе ингушей и поделилась интернет-ресурсами своего института.

«Международный фестиваль культур „Восточный базар. Тюбетейка“ прошел в Москве в пятый раз, его посетили более 6 тыс. человек», — рассказала руководитель проекта Фатима Арифджанова.

По ее словам, на фестиваль приехали мастера с Дальнего Востока, Кавказа и из Центральной Азии.

Они представили свои произведения ручной работы: ковры, сумки, посуду, украшения и национальные блюда, которые можно было купить. Помимо ярмарки, в программу были включены мастер-классы, лекции и выступления поэтов.