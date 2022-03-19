Ингушское региональное отделение «Единой России» поддерживает спецоперацию на Украине

В пресс-службе ИРО партии «ЕР» отметили, что фонд «Общественное мнение» опубликовал данные об отношении россиян к операции на Украине. С 27 февраля уровень поддержки решения о проведении спецоперации вырос с 65 до 67%. При этом абсолютная (более 51%) поддержка фиксируется во всех возрастных сегментах без исключения.

Исследование показало, что граждане России четко и верно понимают цели операции: ответ «обезопасить свои границы» дали 62%, «защитить население ДНР и ЛНР» — 59%, «предотвратить вступление Украины в НАТО» и размещение баз альянса на территории этой страны — 39% опрошенных.

Свою поддержку решения Президента страны Владимира Путина выразили Глава республики Махмуд-Али Калиматов, секретарь Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Магомет Тумгоев, депутаты Госдумы, депутаты Народного собрания региона, секретари местных отделений «ЕР», представители министерств и ведомств, сторонники партии.

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин принял решение о проведении операции по спасению граждан Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение принято не ради завоевания новых территорий, а ради спасения человеческих жизней. Выражаю полную уверенность в том, что подписание этого указа в сложившейся ситуации является единственно верным и правильным решением как для дальнейшей судьбы самих новообразованных государств и его населения, так и для всей нашей страны в целом», — сказал Тумгоев.

Активисты ИРО «Единой России» также провели патриотические акции, автопробег, концерт-митинг в поддержку армии страны и Президента.

Отметим, в сети появился специальный сайт «За нами правда!», куда каждый пользователь может выложить свой контент в поддержку специальной операции России на Украине: https://zanamipravda. ru.